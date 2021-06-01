Андрей Шевченко признался, какую команду хочет возглавить после сборной Украины

Андрей Шевченко готовит сборную Украины к Евро-2020. Наставник признался, где хочет продолжить карьеру после работы в национальной команде.

Работа в родном клубе

Андрей Шевченко посетил финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Челси, где победу праздновал лондонский клуб (0:1). Украинский наставник раскрыл карты своего будущего после ухода от руля сборной Украины.

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В интервью украинец признался, что хотел бы поработать с итальянским Миланом, в котором провел одни из лучших лет в своей карьере игрока. Сейчас наставник сконцентрирован на работе в сборной Украины, которая готовится к выступлениям на чемпионате Европы-2020.

Мы создали хороший коллектив и хотим достичь высоких результатов. После этого хочу поработать на клубном уровне. Это будет шаг вперед в моей тренерской карьере. Милан навсегда в моем сердце, а Италия стала вторым домом. Поэтому я хотел бы поработать именно в этой команде.

– заявил Шевченко.