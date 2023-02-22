Шевченко заинтриговал появлением на базе Милана: состоится ли камбек легенды – фото

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко побывал на тренировке итальянского Милана. Легендарный форвард "россонери" встретился с бывшими партнерами по команде.

С началом военной агрессии России против Украины обладатель "Золотого мяча" 2004 года Андрей Шевченко приостановил тренерскую карьеру. Один из лучших форвардов мира сосредоточился на волонтерской деятельности, помогая своей Родине в тяжелое время.

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Встреча легенд Милана

Впрочем, в футбольной среде не утихают слухи о возвращении Шевченко в тренерское ремесло. Более того, Андрей Николаевич и сам не прочь возглавить клуб или сборную.

Тем интереснее стало появление украинца на тренировочной базе "россонери" вместе со своим ассистентом по сборной Украины и Дженоа Мауро Тассоти.

Своих бывших партнеров встретил технический директор Милана Паоло Мальдини. Шевченко пообщался с игроками "красных дьяволов", а также главным тренером Стефано Пиоли. Фотографиями встречи поделился официальный Twitter Милана.

Шевченко вместе с Паоло Мальдини / twitter.com/acmilan

Шевченко в компании бывших одноклубников / twitter.com/acmilan

Пиоли тоже был рад увидеть Шеву / twitter.com/acmilan

, что Милан в начале года имел крайне неудачный отрезок в чемпионате "Россонери" не могли победить в пяти матчах подряд и опустились со второй на шестую строчку. Под главным тренером команды Стефано Пиоли зашатался стул. Среди кандидатов взамен 57-летнего специалиста называли также Шевченко. Впрочем, две победы в последних матчах позволили Милану выйти из пике, а Пиоли облегченно вздохнуть. После 23 матчей Серии А "россонери" занимают 4-е место в таблице.