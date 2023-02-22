З початком військової агресії Росії проти України володар "Золотого м'яча" 2004 Андрій Шевченко призупинив тренерську кар'єру. Один з найкращих форвардів світу зосередився на волонтерській діяльності, допомагаючи своїй Батьківщині у скрутний час.

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Зустріч легенд Мілана

Втім, у футбольному середовищі не вщухають чутки про повернення Шевченка до тренерського ремесла. Ба більше, Андрій Миколайович і сам не проти очолити клуб або збірну.

Тим цікавішою стала поява українця на тренувальній базі "россонері" разом зі своїм асистентом по збірній України та Дженоа Мауро Тассоті.

Своїх колишніх партнерів зустрів технічний директор Мілана Паоло Мальдіні. Шевченко поспілкувався з гравцями "червоних дияволів", а також головним тренером Стефано Піолі. Світлинами зустрічі поділився офіційний Twitter Мілана.

Шевченко разом з Паоло Мальдіні / twitter.com/acmilan

Шевченко в компанії колишніх одноклубників / twitter.com/acmilan

Піолі теж був радий побачити Шеву / twitter.com/acmilan

Зазначимо, що Мілан на початку року мав вкрай невдалий відрізок у чемпіонаті. "Россонері" не могли перемогти у п'яти матчах поспіль і опустилися з другої на шосту сходинку. Під головним тренером команди Стефано Піолі захитався стілець. Серед кандидатів на заміну 57-річного фахівця називали також Шевченка. Втім, дві перемоги в останніх матчах дозволили Мілану вийти з піке, а Піолі полегшено зітхнути. Після 23 матчів Серії А "россонері" займають 4-ту сходинку в таблиці.