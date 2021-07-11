Шевченко пришел на финал Уимблдона в Лондоне: фото

11 июля 2021 , 19:07
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Источник:

24 канал

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко находится в Лондоне, где 11 июля будут сыграны финалы двух крупных турниров. Перед финалом Евро-2020 Шевченко посетил решающий матч Уимблдона.

Шевченко в Лондоне

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил посетить финал теннисного турнира Уимблдон между Новаком Джоковичем и Маттео Берреттини.

К слову Шевченко снова намекнул, что готов покинуть сборную Украины ради работы в клубе

Наставник украинской сборной попал в объективы телекамер.


Андрей Шевченко на финале Уимблдона / Скриншот

  • Уже вечером в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" состоится финал Евро-2020. Сборная Англии, которая в четвертьфинале выбила Украину, сыграет против Италии.
  • Финальный поединок Евро-2020 начнется в 22:00 по киевскому времени. Англия впервые сыграет в финале чемпионата Европы, когда Италия во второй раз попытается выиграть турнир.
Автор: Михайло Гема