Шевченко в Лондоне
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил посетить финал теннисного турнира Уимблдон между Новаком Джоковичем и Маттео Берреттини.
К слову Шевченко снова намекнул, что готов покинуть сборную Украины ради работы в клубе
Наставник украинской сборной попал в объективы телекамер.
Андрей Шевченко на финале Уимблдона / Скриншот
- Уже вечером в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" состоится финал Евро-2020. Сборная Англии, которая в четвертьфинале выбила Украину, сыграет против Италии.
- Финальный поединок Евро-2020 начнется в 22:00 по киевскому времени. Англия впервые сыграет в финале чемпионата Европы, когда Италия во второй раз попытается выиграть турнир.