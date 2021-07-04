На это есть время, – Шевченко ответил на вопрос об отставке со сборной Украины
Источник:УАФ
Сборная Украины завершила выступление на Евро-2020, проиграв Англии в 1/4 финала Евро-2020. Наставник Украины Андрей Шевченко ответил на вопрос, продолжит ли работу в команде.
Шевченко: Никто никуда не будет спешить
Шевченко заверил, что не будет спешить с решением. В первую очередь его штаб отчитается перед Украинской ассоциацией футбола (УАФ).
К слову Сегодня сыграли роль эпизоды, где не доиграли до конца, – Шевченко о поражении сборной Англии
Сейчас чемпионат для нас закончился. Мы вернемся в Киев, подведем итоги, отчитаемся за проделанную работу. Как УАФ должна будет принимать решения, так и я. На это есть время, никто никуда не будет спешить. Мы должны отчитаться за проведенный турнир,
– сказал тренер.
В начале лета 2020 года Андрей Шевченко заключил новый контракт с УАФ до конца 2022 года. Шевченко должен готовить сборную Украины к чемпионату мира-2022.
- Во главе сборной Украины Андрей Шевченко провел 52 матча (25 побед, 13 ничьих и 14 поражений).
- Чемпионат Европы-2020 стал первым крупным турниром для Шевченко во главе сборной. Наставник впервые вывел команду в четвертьфинал.
- Заметим, что Шевченко стал первым тренером, который досрочно вывел Украину на Евро.