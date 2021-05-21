Контракт Шевченко до конца 2022 года

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко рассказал о вероятности ухода из сборной Шевченко.

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Павелко заявил, что разговаривал с Шевченко и тот не высказывал намерение покинуть сборную Украины.

У нас с Шевченко есть действующий контракт, действительно, в нем есть опция продления до чемпионата мира в Катаре. Я абсолютно недавно разговаривал с Шевченко по этому поводу, в его намерениях ничего не изменилось,

– отметил Павелко.

Глава УАФ заявил, что не видит никаких предпосылок к тому, чтобы Шевченко и его тренерский штаб не доработали контракт до конца отбора на чемпионат мира.

Павелко надеется, что Шевченко выведет сборную Украины на чемпионат мира и повезет команду в Катар. Впрочем, он понимает, что сборная может потерять тренера.

"Такая договоренность сегодня, но мы понимаем, что это жизнь и завтра интерес к нашему штабу может возрасти. В этом случае будем принимать какое-то решение. Еще раз, на сегодня никаких переговоров или разговоров об уходе нет", – резюмировал глава УАФ.