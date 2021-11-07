Андрей Шевченко официально возглавил Дженоа
Источник:ФК Дженоа
Андрей Шевченко возглавил тренерский мостик Дженоа. Итальянский клуб подписал соглашение со специалистом до 30 июня 2024 года.
Новый вызов Шевченко
45-летний наставник возглавил итальянское Дженоа. Андрей Шевченко вернулся к работе в Италии, но на этот раз уже в роли главного тренера.
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Контракт с украинским наставником рассчитан до конца июня 2024 года.
"Добро пожаловать! Дженоа тепло приветствует господина Шевченко и желает ему плодотворной работы во главе старейшего клуба Италии", – говорится в новости на официальном сайте клуба.
Последним местом работы наставника была сборная Украины, которую Шевченко привел в четвертьфинал Евро-2020. После завершения контракта Андрей Николаевич покинул тренерский мостик "сине-желтых".
- Дженоа после 12 матчей идет вблизи зоны вылета. Шевченко придется спасать клуб и вытаскивать его со дна таблицы. "Грифоны" с 9 очками занимают лишь 17 место среди 20 клубов Серии А.