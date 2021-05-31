Андрей Шевченко назвал самого нежелательного соперника на Евро-2020

Сборная Украины в Харькове готовится к Евро-2020. Главный наставник команды Андрей Шевченко откровенно признался, кого не хотел бы в соперники для своих подопечных.

С каким соперником не хочет встречаться Шевченко

Украинская сборная уже провела один из трех контрольных спаррингов во время подготовки на чемпионат Европы-2020. На турнире наши ребята сыграют против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

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Андрей Шевченко рассказал, что не хотел бы, чтобы судьба свела его команду со сборной Италии. Наставник даже называет этого соперника одним из потенциальных победителей Евро-2020.

Для нас было бы большим успехом выйти из группы, но я бы не хотел встретиться с Италией. У этой команды отличный состав и очень хороший тренер,

– сказал Шевченко.

На Евро-2020 Украина стартует матчем против Нидерландов. Поединок состоится 13 июня в Амстердаме.