Цена вопроса – 1 миллион: как лучший тренер АПЛ упустил трансфер юного Шевченко

Легендарный Андрей Шевченко получил славу футболиста мирового класса во время выступлений за Милан. Однако украинский бомбардир мог оказаться в другом клубе и чемпионате.

Один из культовых английских тренеров Гарри Реднапп поделился историей, как юный Андрей Шевченко едва не оказался в лондонском Вест Хэме. События происходили в 1994 году.

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Шевченко оказался слишком дорогим

В то время Реднапп тренировал "молотобойцев", а Шевченко подавал большие надежды в киевском Динамо. Тогда еще малоизвестного футболиста пригласили на просмотр в Вест Хэм.

"Фрэнк Лэмпард-старший тогда был моим ассистентом. Он знал ребят из Ист-Энда, которые занимались бизнесом в России и Украине. Они сказали: "Мы можем привезти на просмотр любых игроков – лучших игроков, на которых следует обратить внимание", – начал рассказ Реднапп.

Юный Шевченко сразу сумел себя проявить, оформив дубль в спарринге. Однако цена на будущего обладателя "Золотого мяча" оказалась непосильной для Вест Хэма.

"Они привезли двух футболистов, и мы организовали матч с резервом Барнета. Шевченко сделал дубль, он нам понравился, но стоил примерно 1 миллион фунтов. Я помню, как говорил с Фрэнком после этого и сказал: "Это слишком дорого".

Ему было всего 17 или 18 лет. Мы его не купили, эти ребята позвонили мне через несколько лет и ругали меня за это", – рассказал Реднапп.

Гарри Реднапп тренировал ряд английских клубов: Борнмут, Вест Хэм, Портсмут, Саутгемптон, Тоттенхэм, Куинз Парк Рейнджерс и Бирмингем. Он признавался тренером сезона в АПЛ (2009/10) и семь раз тренером месяца в АПЛ.

Отметим, что Андрей Шевченко дебютировал за основу киевского Динамо 8 ноября 1994 года в матче против Шахтера. Талантливый форвард уже вызывался в молодежную сборную Украины.

В 1999 году Милан заплатил киевскому Динамо за Шевченко 25 миллионов долларов. Тогда украинец занял третье место в опросе "Золотого мяча", уступив только Ривалдо и Бекхэму.