Андрей Шевченко и Александр Зинченко приехали в Киев с благотворительной целью: теплые фото

Звезды украинского футбола прибыли в столицу Украины в рамках проекта UNITED24. При этом Андрей Шевченко взял с собой старшего сына.

Последние дни в Киеве были очень неспокойными. Российские террористы обстреливали столицу Украины беспилотниками и ракетами, есть погибшие, пише 24 канал.

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Тем не менее, жизнь в городе продолжается. Во вторник, 30 мая, в рамках благотворительной программы UNITED24 в Киев прибыло немало звезд. Среди них американский актер Миша Коллинз, а также две футбольные знаменитости.

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину приехал один из лидеров сборной Александр Зинченко. Футболист закончил успешный сезон с Арсеналом, заняв второе место в АПЛ.

Счастливый приехать в родную Украину с важной целью,

– так Зинченко подписал в инстаграмме фото из Киева.



Александр Зинченко в Киеве / instagram.com/zinchenko

Кстати, недавно семья Зинченко рассказала фанатам приятную новость. Они ждут второго ребенка. Пара уже воспитывает дочь Еву, которой этим летом исполнится два года.

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Также столицу Украины посетил эксгравец и экстренер сборной Андрей Шевченко. Причем легенда "Динамо" и "Милана" приехал на Родину не сам, а со своим старшим сыном Джорданом.



Андрей Шевченко с сыном Джорданом в Киеве / instagram.com/andriyshevchenko

Раньше Шевченко открыл сбор на восстановление школы в селе Бузова в Киевской области. Подарком для тех, кто задонатит, может стать уникальная вышиванка.

Справка. UNITED24 – благотворительная платформа, созданная по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Цель – сбор средств со всего мира на помощь Украине в войне по трем направлениям: оборона и разминирование, гуманитарная и медицинская помощь, восстановление городов.