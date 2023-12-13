Третий обладатель "Золотого мяча" из Украины: 19 лет назад Шевченко стал лучшим игроком Европы

Андрей Шевченко по праву считается легендой не только украинского, но и мирового футбола. В 2004 году форвард Милана и сборной Украины был признан лучшим футболистом Европы.

Футбольный сезон 2003/04 оказался удивительно удачным для Андрея Шевченко. Форвард Милана стал чемпионом Италии, выиграл Суперкубок Италии, сделав в нем хет-трик, а также завоевал титул лучшего бомбардира Серии А. Яркую игру украинца оценил французский журнал "France Foorball", который 13 декабря 2004 года признал Шевченко лучшим футболистом, пишет 24 Канал.

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Вершина футбольной карьеры Шевченко

По результатам голосования Шевченко набрал 175 баллов, опередив португальца Деку (139 баллов) и бразильскую звезду Барселоны Роналдиньо (133 балла).

13 декабря 2004 года Андрей Шевченко выиграл "Золотой мяч" / instagram.com/acmilan

Далеко позади остались звезды мирового масштаба: Тьерри Анри, Павел Недвед, Уэйн Руни, Руд ван Нистелрой, Криштиану Роналду, Кака, Дидье Дрогба, Джанлуиджи Буффон и другие.

В конце декабря 2004 Андрей Шевченко привез самую дорогую награду в своей карьере в Киев. Воспитанник Динамо отдал честь своему учителю и тренеру Валерию Лобановскому, сделавшему из него игрока мирового класса.

Шевченко привез "Золотой мяч" к памятнику Лобановскому

Напомним, что кроме Андрея Шевченко еще два украинца выигрывали "Золотой мяч". В 1975 году журналу "France Football" вручил награду Олегу Блохину, а в 1986 году – Игорю Беланову. Однако это было еще в советское время.