Футбольний сезон 2003/04 виявився напрочуд вдалим для Андрія Шевченка. Форвард Мілана став чемпіоном Італії, виграв Суперкубок Італії, зробивши в ньому хет-трик, а також здобув титул найкращого бомбардира Серії А. Яскраву гру українця оцінив французький журнал "France Foorball", який 13 грудня 2004 року визнав Шевченка найкращим футболістом Європи, пише 24 Канал.

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Вершина футбольної кар'єри Шевченка

За результатами голосування Шевченко набрав 175 балів, випередивши португальця Деку (139 балів) та бразильську зірку Барселони Роналдиньо (133 балів).

13 грудня 2004 року Андрій Шевченко виграв "Золотий м'яч" / instagram.com/acmilan

Далеко позаду залишилися зірки світового масштабу: Тьєррі Анрі, Павел Недвед, Вейн Руні, Руд ван Ністелрой, Кріштіану Роналду, Кака, Дідьє Дрогба, Джанлуїджі Буффон та інші.

Наприкінці грудня 2004 року Андрій Шевченко привіз найдорожчу нагороду у своїй кар'єрі до Києва. Вихованець Динамо віддав шану своєму вчителю та тренеру Валерію Лобановського, який зробив з нього гравця світового класу.

Шевченко привіз "Золотий м'яч" до пам'ятника Лобановського

Нагадаємо, що крім Андрія Шевченка ще два українці вигравали "Золотий м'яч". У 1975 році журналу "France Football" вручив нагороду Олегу Блохіну, а у 1986 році – Ігорю Бєланову. Проте це було ще за радянських часів.