Маркевич собирает легенд Днепра во Львове: перейдет ли в Карпаты экс-защитник сборной Украины

Дороги Днепра-1 и Андрея Русола могут в ближайшее время разойтись. Специалист покинет должность исполнительного директора днепрян.

По информации издания, следующим клубом Андрея Русола станут львовские Карпаты, уверенно идущие к повышению в классе. Похоже, Мирон Маркевич собирает днепровскую банду во Львове.

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Маркевич собирает легенды Днепра

В тренерский штаб "львов" уже присоединился Владимир Езерский, отвечающий за работу с защитниками, и шеф-скаут Глеб Корниенко, который считается одним из лучших в Украине.

Пока неизвестно, когда состоится приход Русола в Карпаты, но между сторонами есть определенные договоренности. Если это произойдет, то бывший футболист будет отвечать за трансферную политику "зелено-белых".

Отметим, что было много слухов вокруг возможных новичков Карпат, но со временем все стихло. Только известно, что Нива Бузова арендовала Кирилла Матвеева.

Вероятно, вместе с Русолом во львовский клуб перейдет еще группа административного штаба Днепра-1.

Напомним, что Днепр-1 закончил первую часть сезона среди лидеров – 2-е место, набрав 34 балла в 17 турах. Столько же очков у лидера сезона УПЛ-2023/2024 Кривбасса.

Что касается Карпат, то подопечные Мирона Богдановича уверенно идут лидерами группы "А" в Первой лиге Украины - 45 пунктов после 18 туров. Весенняя часть сезона чемпионской группы для "львов" начнется домашним матчем против Полтавы (23 марта).

22 января "зелено-белые" выходят из отпуска. Львовский клуб планировал провести подготовку ко второй части сезона в Испании и принять участие в турнире. Однако по информации Трибуны, "львам" не дали разрешения на выезд за границу