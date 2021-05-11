Гонка проходила под дождем, и на одном из спусков 18-летний украинец ошибся с траекторией.

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Он мог или улететь за пределы трассы, или врезаться в сопровождающий мотоцикл, но в итоге продемонстрировал высокое мастерство, сумев удержаться в седле.

Видео инцидента

Что известно о третьем этапе и отрыве Пономаря

Голландский гонщик команды Intermarche – Wanty Gobert Тако ван дер Хорн с отрыва выиграл третий этап. В отрыве также участвовал украинец Андрей Пономарь с Androni Giocattoli Sidermec.

За 75 километров до финиша Пономарь атаковал самостоятельно, но довольно быстро его догнали компаньоны по отрыву. А за 39 километров до финиша 18-летнего украинца догнал пелотон.

Лидерство в общем зачете сохранил победитель первого этапа Филиппо Ганна с Ineos Grenadiers.