Семья вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова во время начала военной агрессии России на Донбассе буквально за считанные дни перебралась из Донецка в Запорожье, а затем в Киев.

До этого Пятов с семьей хотел оставаться в Донецке и даже построил дом. Об этом рассказал сам футболист в эфире программы ЖИЛ.

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В мае 2014 года мы поехали в Турцию на отдых. Мы летели из Донецка, а вернулись уже в Запорожье, так как бомбили Донецкий аэропорт. Родители детей забрали в Полтаву, а мы на машине поехали в Донецк. Попали на перемирие. А на следующий день снова начали бомбить.

"Стал ли Киев домом? Если нашим детям хорошо... Мы для них уют делаем. Мы планировали оставаться в Донецке. Мы там уже заканчивали строить дом, и там осталась частичка нас", – рассказал Пятов.

Что известно о Пятове