Андрей Пятов: В Донецк попали на перемирие, а на следующий день снова начали бомбить
Семья вратаря донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрея Пятова во время начала военной агрессии России на Донбассе буквально за считанные дни перебралась из Донецка в Запорожье, а затем в Киев.
До этого Пятов с семьей хотел оставаться в Донецке и даже построил дом. Об этом рассказал сам футболист в эфире программы ЖИЛ.
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В мае 2014 года мы поехали в Турцию на отдых. Мы летели из Донецка, а вернулись уже в Запорожье, так как бомбили Донецкий аэропорт. Родители детей забрали в Полтаву, а мы на машине поехали в Донецк. Попали на перемирие. А на следующий день снова начали бомбить.
"Стал ли Киев домом? Если нашим детям хорошо... Мы для них уют делаем. Мы планировали оставаться в Донецке. Мы там уже заканчивали строить дом, и там осталась частичка нас", – рассказал Пятов.
Что известно о Пятове
- 35-летний Пятов является капитаном сборной Украины. С 2007 года Андрей выступает за "Шахтер", с которым становился чемпионом Украины и победителем Кубка УЕФА.
- Пятов трижды становился Лучшим вратарем чемпионата Украины (2009/10, 2018/19, 2019/20) и лучшим игроком чемпионата Украины (2009/10).
- Андрей обладатель самой длительной сухой серии в истории сборной Украины – 752 минуты.