Андрій Пятов: У Донецьк потрапили на перемир'я, а на наступний день знову почали бомбити
Сім'я воротаря донецького "Шахтаря" та збірної України Андрія Пятова під час початку військової агресії Росії на Донбасі буквально за лічені дні перебралася з Донецька в Запоріжжя, а потім до Києва.
До цього Пятов з сім'єю хотів залишатися у Донецьку і навіть побудував дім. Про це розповів сам футболіст в ефірі програми ЖВЛ.
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У травні 2014 року ми поїхали до Туреччини на відпочинок. Ми летіли з Донецька, а повернулися вже в Запоріжжі, тому що бомбили Донецький аеропорт. Батьки дітей забрали в Полтаву, а ми на машині поїхали в Донецьк. Потрапили на перемир'я. А на наступний день знову почали бомбити.
"Чи став Київ будинком? Якщо нашим дітям добре... Ми для них затишок робимо. Ми планували залишатися в Донецьку. Ми там вже закінчували будувати будинок, і там залишилася частинка нас", – розповів Пятов.
Що відомо про Пятова
- 35-річний Пятов є капітаном збірної України. З 2007 року Андрій виступає за "Шахтар", з яким ставав чемпіоном України та переможцем Кубка УЄФА.
- Пятов тричі ставав найращим воротарем чемпіонату України (2009/10, 2018/19, 2019/20) та найкращим гравцем чемпіонату України (2009/10).
- Андрій володар найтривалішою сухої серії в історії збірної України – 752 хвилини.