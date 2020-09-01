Сім'я воротаря донецького "Шахтаря" та збірної України Андрія Пятова під час початку військової агресії Росії на Донбасі буквально за лічені дні перебралася з Донецька в Запоріжжя, а потім до Києва.

До цього Пятов з сім'єю хотів залишатися у Донецьку і навіть побудував дім. Про це розповів сам футболіст в ефірі програми ЖВЛ.

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У травні 2014 року ми поїхали до Туреччини на відпочинок. Ми летіли з Донецька, а повернулися вже в Запоріжжі, тому що бомбили Донецький аеропорт. Батьки дітей забрали в Полтаву, а ми на машині поїхали в Донецьк. Потрапили на перемир'я. А на наступний день знову почали бомбити.

"Чи став Київ будинком? Якщо нашим дітям добре... Ми для них затишок робимо. Ми планували залишатися в Донецьку. Ми там вже закінчували будувати будинок, і там залишилася частинка нас", – розповів Пятов.

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