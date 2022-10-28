Полиция провела обыски в квартире президента Украинской ассоциации футбола Павелка
Источник:FootballHub
Правоохранители провели обыски в квартире руководителя Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко. Они прошли еще 18 октября. Речь идет о расследовании дела о деятельности представителей УАФ.
Обыск был проведен 18 октября на основании определения следователя судьи по месту жительства Павелка с целью отыскания и изъятия вещей и документов, имеющих значение для досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления должностными лицами УАФ своим положением в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах.
Стоит отметить, что обыск прошел в тот же день, когда на границе с Польшей генеральному секретарю и вице-президенту УАФ Юрию Записоцкому вручили подозрение по уголовным делам по деятельности УАФ.
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Досудебное расследование начато и осуществляется в уголовном производстве №42019000000002229 по факту злоупотребления должностными лицами Украинской ассоциации футбола своим положением в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах. Речь идет о расходовании средств, полученных ФФУ от УЕФА.
Павелко имеет процессуальный статус свидетеля.
Стоит отметить, что Павелко опровергал информацию о том, что у него дома были обыски.