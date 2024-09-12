Проведет защиту чемпионского титула: с кем сразится непобежденный украинский нокаутер

Украинский боксер Андрей Новицкий узнал имя своего следующего соперника. Поединок состоится в сентябре этого года.

29-летний украинец встретится с американцем Шоном Логери 20 сентября. Бой состоится в рамках ивента в Мелроуз (США).

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Непростой соперник для Новицкого

Новицкий будет защищать чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии WBC International. Поединок в США будет рассчитан на десять раундов.

Сопернику украинского боксера 33 года. Шон Логгери провел 18 боев на профессиональном уровне. На его счету 14 побед и 4 поражения. В четырех последних поединках Логгери покидал ринг победителем. В июне этого года американец одолел Даниэле Бенедетто техническим нокаутом.

Андрей Новицкий имеет интенсивный график поединков. Бой против Логгери станет пятым в 2024 году. В четырех предыдущих триумфовал украинец.

Всего на счету Андрея 12 побед в 12 боях, в том числе 10 – досрочных. В июле этого года Новицкий нокаутировал американца Кита Райделла Мейса-младшего и завоевал титул WBC International.