29-річний українець зустрінеться з американцем Шоном Логері 20 вересня. Бій відбудеться в рамках івенту у Мелроуз (США).

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Непростий суперник для Новицького

Новицький захищатиме чемпіонський пояс у надважкій вазі за версією WBC International. Поєдинок у США буде розрахований на десять раундів.

Супернику українського боксера 33 року. Шон Логгері провів 18 боїв на професійному рівні. На його рахунку 14 перемог та 4 поразки. У чотирьох останніх поєдинках Логгері залишав ринг переможцем. У червні цього року американець здолав Даніеле Бенедетто технічним нокаутом.

Андрій Новицький має інтенсивний графік поєдинків. Бій проти Логгері стане п’ятим у 2024 році. У чотирьох попередніх тріумфував українець.

Загалом на рахунку Андрія 12 перемог у 12 боях, в тому числі 10 – дострокових. У липні цього року Новицький нокаутував американця Кіта Райделла Мейса-молодшого та здобув титул WBC International.