25 апреля появилась информация, что харьковский Металлист 1925 заинтересовался Ярославом Ракицким. В частности, что команда обдумывает его подписание.

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Гендиректор Металлиста 1925 ответил о возможном трансфере Ракицкого

Андрей Неделин опроверг информацию о заинтересованности защитником Шахтера.

Тут и комментировать нечего. Я очень удивился, когда увидел такую информацию. Не понимаю, откуда она вообще появилась. На данном этапе кандидатура Ракицкого не рассматривается Металлистом 1925. В шорт-листах нашего клуба его нет,

– рассказал гендиректор харьковского клуба.

Справка. В сезоне-2023/2024 Ярослав Ракицкий сыграл за Шахтер 15 матчей, в которых забил два гола и отметился одним ассистом.

Сейчас Металлист 1925 находится на предпоследнем месте турнирной таблицы УПЛ – 15-м месте, в зоне вылета. Команда набрала 19 баллов и продолжает бороться за возможность продолжать выступления в высшей лиге.

На последней позиции находится Минай, который имеет 16 баллов, а опережают Металлист 1925 Верес и Оболонь – 20 и 21 очков соответственно.