Сыграет ли Лунин против Шахтера и Барселоны: названа дата возвращения Куртуа в основу Реала

Украинский вратарь еще получит два матча в старте Реала. Впрочем, основной вратарь "бланкос" Тибо Куртуа должен быть готов к Эль Класико.

В среду Андрей Лунин провел свой первый матч в Лиге чемпионов. Вратарь Реала удачно отыграл против Шахтера, а его команда выиграла со счетом 2:1.

По теме Шахтер минимально уступил Реалу в матче Лиги чемпионов

Дебют украинца стал возможен из-за травмы, которую получил первый номер Реала Тибо Куртуа. Как стало известно испанским СМИ, у Андрея будет еще два матча, чтобы показать себя.

Бельгиец точно не будет готов к следующему матчу Ла Лиги против Хетафе (8 октября). Также, скорее всего, Лунин будет в основе и на второй матч против Шахтера (11 октября). Ожидается, что Куртуа будет готов к Эль Класико против Барселоны, которое пройдет 16 числа.

История Лунина в Реале

Напомним, что Андрей Лунин перебрался в мадридский клуб в 2018 году из Зари. За это время он так и не стал основным игроком, переходя в аренды в Леганес, Вальядолид и Овьедо.

Читайте также Лунин рассказал, почему продолжает "греть" скамейку запасных в Реале

Последние два сезона Андрей был дублером Тибо Куртуа, но за все это время сыграл всего 6 матчей за команду. Сейчас Реал идет на второй позиции в Ла Лиге, уступая Барселоне только по разнице мячей.