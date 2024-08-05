Сегодня, в 2:00 по киевскому времени, состоялся матч 9-го тура, в рамках аргентинского первенства. Между собой встретились футбольный клуб Ланус из пригорода Буэнос-Айреса и Атлетико Тигре из города под названием Виктория.

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Супергол Вальтера Боу

30-летний нападающий клуба Ланус на 90-й минуте забил победный мяч в ворота Тигре. Аргентинский голеадор забил непревзойденный гол – Вальтер грудью принял высокую передачу и в падении через себя точным выстрелом попал в ворота соперников.

Видео шедеврального гола:

В последних пяти матчах за Ланус Вальтер Боу отметился 5-ю забитыми мячами. За гол в ворота Тигре футболист может получить трофей Ференца Пушкаша за лучших гол года. Если, конечно, кто-то из других футболистов не забьет лучший.

В аргентинской Примере в турнирной таблице Ланус занимает 9-ю строчку, имея в своем активе 15 очков, а Тигре с 9-ю очками расположился на 21-м месте.