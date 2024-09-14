Почти вдвое больше: сколько Лунин будет зарабатывать после подписания нового контракта с Реалом

Сага относительно будущего Андрея Лунина завершилась. В пятницу, 13 сентября, украинский голкипер подписал новый контракт с Реалом.

Андрей Лунин долгое время принимал решение относительно будущего в составе "сливочных". После раздумий украинский голкипер подписал новое соглашение с "бланкос" на 6 сезонов.

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Новые условия Лунина в Реале

Сообщают, что Андрей Лунин подписал контракт с "Королевским клубом" до лета 2030 года. Кроме этого, выросла также заработная плата украинского голкипера.

По прошлому контракту 25-летний голкипер получал 2,5 миллиона евро. Теперь украинец будет получать почти вдвое больше – 4,5 миллиона евро.

Отметим, что новая зарплата Лунина в 2 раза меньше, чем у основного голкипера Реала – Тибо Куртуа. Бельгийский вратарь получает 9 миллионов евро в год.

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Недавно одноклубники Андрея Лунина поздравили украинца с подписанием нового соглашения. Напомним, что в новой кампании украинский голкипер ни разу не вышел на поле в составе "сливочных".