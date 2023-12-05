Готовится к уходу из Реала: Андрей Лунин стал клиентом агента Криштиану Роналду

СМИ пишут, что украинский кипер теперь будет клиентом компании Gestifute, возглавляемой Жорже Мендешем. В ближайшее лето агентство может помочь Андрею с переходом в новую команду.

Следующим летом украинец Андрей Лунин может уйти из Реала, где на него не рассчитывают как на основного вратаря. Контракт украинца с клубом истечет в конце этого сезона, хотя в СМИ попала информация о договоре до 2025 года.

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Тем временем в Испании сообщают, что Андрей сменил своего агента, который, возможно, поможет ему с поиском нового клуба. Теперь интересы Лунина будет представлять один из лучших агентов мира Жорже Мендеш.

Португалец возглавляет агентство Gestifute, клиентом которого считается Криштиану Роналду. Кроме того, Мендеш является агентом Бернарда Силвы, Эдерсона, Жоау Канселу, Дарвина Нуньеса, Жоау Фелиша, Рубена Диаша и еще более сотни игроков.

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Напомним, что Лунин перебрался в Реал в 2018 году, но сначала сдавался в аренды в Леганес, Вальядолид и Овьедо. За мадридцев Андрей дебютировал в 2020 году.

В общей сложности украинец отыграл 24 матча в составе "бланкос", из которых семь – в этом сезоне (четыре клиншить). Летом серьезную травму получил основной кипер Тибо Куртуа, но Реал решил пригласить на позицию первого номера Кэпа Аррисабалага. Лунин же клуб рассматривает только в качестве дублера.