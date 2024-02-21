Украинский вратарь Реала Андрей Лунин неожиданно стал россиянином: скандал в испанских СМИ

Андрей Лунин стал объектом материала журналиста AS Августина Мартина. В нем родным городом вратаря Реала называют вовсе не Красноград.

Украинский вратарь Андрей Лунин в этом сезоне стал открытием Реала. Кипер смог выиграть конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и поразить эффектной игрой фанатов.

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Еще один позор испанской прессы

Конечно, это вызвало повышенный интерес со стороны СМИ. Испанские же медиа и раньше были известны своей неспособностью правильно писать фамилии украинцев.

Теперь популярное издание AS влипло в новый скандал. Журналист ресурса Августин Мартин писал текст о Лунине и случайно ошибся в названии родного города Андрея.

В тексте значится, что Лунин является уроженцем Краснодара, что в России. На самом деле кипер появился на свет в городке Красноград на Харьковщине. Другим уроженцем этого города является игрок Челси Михаил Мудрик.



Ошибка в тексте о Лунине / Фото AS

Отметим, что Андрей Лунин перебрался в Реал из Зари еще в 2018-м. Впрочем заиграть за мадридцев кипер смог только в 2021-м, а до этого ездил по арендам в Леганес, Вальядолид и Овье'до.

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Лунин никак не мог выиграть конкуренцию у Тибо Куртуа. Однако летом 2023-го бельгиец травмировался и Андрей смог стать №1 Реала. В этом сезоне на его счету 17 матчей, среди которых 8 – с клиншитами. Клуб идет первым в чемпионате Испании, имея отрыв в 6 очков от Жироны.