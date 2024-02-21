Український воротар Андрій Лунін цього сезону став відкриттям Реала. Кіпер зміг виграти конкуренцію у Кепи Аррісабалаги та вразити ефектною грою фанатів.

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Ще одна ганьба іспанської преси

Звісно, це викликало підвищений інтерес з боку ЗМІ. Іспанські ж медіа і раніше були відомі своєю неспроможністю правильно писати прізвища українців.

Тепер популярне видання AS влипло у новий скандал. Журналіст ресурсу Августин Мартін писав текст про Луніна та випадково помилився у назві рідного міста Андрія.

У тексті значиться, що Лунін є уродженцем Краснодара, що в Росії. Насправді ж кіпер з'явився на світ у містечку Красноград на Харківщині. Іншим уродженцем цього міста є гравець Челсі Михайло Мудрик.



Помилка в тексті про Луніна / Фото AS

Відзначимо, що Андрій Лунін перебрався в Реал із Зорі ще у 2018-му. Втім заграти за мадридців кіпер зміг лише у 2021-му, а до цього їздив по орендах в Леганес, Вальядолід та Овє'до.

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