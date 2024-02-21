Український воротар Андрій Лунін цього сезону став відкриттям Реала. Кіпер зміг виграти конкуренцію у Кепи Аррісабалаги та вразити ефектною грою фанатів.
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Ще одна ганьба іспанської преси
Звісно, це викликало підвищений інтерес з боку ЗМІ. Іспанські ж медіа і раніше були відомі своєю неспроможністю правильно писати прізвища українців.
Тепер популярне видання AS влипло у новий скандал. Журналіст ресурсу Августин Мартін писав текст про Луніна та випадково помилився у назві рідного міста Андрія.
У тексті значиться, що Лунін є уродженцем Краснодара, що в Росії. Насправді ж кіпер з'явився на світ у містечку Красноград на Харківщині. Іншим уродженцем цього міста є гравець Челсі Михайло Мудрик.
Помилка в тексті про Луніна / Фото AS
Відзначимо, що Андрій Лунін перебрався в Реал із Зорі ще у 2018-му. Втім заграти за мадридців кіпер зміг лише у 2021-му, а до цього їздив по орендах в Леганес, Вальядолід та Овє'до.
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- Лунін ніяк не міг виграти конкуренцію у Тібо Куртуа. Проте влітку 2023-го бельгієць травмувався і Андрій зміг стати №1 Реала.
- Цього сезону на його рахунку 17 матчів, серед яких 8 – із кліншитами.
- Клуб іде першим у чемпіонаті Іспанії, маючи відрив у 6 очок від Жирони.