Лунин провел матч в статусе капитана Реала: фото

Мадридский Реал сменил тренера, назначив Карло Анчелотти вместо Зинедина Зидана. Сменой тренера в "Королевском клубе" пытается воспользоваться украинец Андрей Лунин.

Лунин снова сыграл за Реал

Украинский голкипер Реала принял участие в спарринге против "Райо Вальекано". Игра завершилась ничьей со счетом 1:1.

К слову Реал может вернуть Лунина в Овьедо

Лунин сыграл в этой встрече, но не известно, сколько минут он провел на футбольном поле. В ворота Реала был забит автогол.

На одном из фото видно, что 22-летний Лунин был с капитанской повязкой.

Ранее Андрей сыграл за мадридцев в контрольном матче против Фуэнлабрада (3:1).

У Реала запланированы еще два товарищеских матча против Рейнджерс (25 июля) и Милана (8 августа). "Сливочные" первую официальную игру в новом сезоне проведут 14 августа против Алавеса в чемпионате Испании.