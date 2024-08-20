Лунин остался в Реале, несмотря на недовольство боссов мадридцев

Тибо Куртуа восстановился от травмы и готов защищать ворота Реала. Это означает, что при благоприятных условиях Андрей Лунин будет дублером основного вратаря "Королевского клуба".

Этим летом, несмотря на приход звездного Килиана Мбаппе, украинец был основной темой для разговоров в мадридском клубе. Андрей готов был сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики, но достойных предложений не было.

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Решение Лунина относительно своего будущего

Сообщают, что Андрей Лунин останется в "Королевском клубе". Украинский голкипер смирился с ролью второго вратаря Реала и проведет в клубе еще один сезон.

25-летний футболист также решил не продлевать контракт с мадридцами. Андрей уже зимой 2025 года сможет вести переговоры с другими клубами, чтобы летом уйти на правах свободного агента.

К слову. В футболке "Королевского клуба" Андрей Лунин получил 10-й юбилейный трофей. Им стал Суперкубок УЕФА, который Реал выиграл 14 августа 2024 года.

Руководство "сливочных" недовольно таким решением украинского голкипера. Клуб намерен получить компенсацию в случае ухода Андрея в другую команду.

Лунин в матче за Суперкубок УЕФА и первом туре Ла Лиги сезона-2024/2025, все 90 минут провел на скамейке запасных.