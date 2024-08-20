Цього літа, незважаючи на прихід зіркового Кіліана Мбаппе, українець був основною темою для розмов у мадридському клубі. Андрій готовий був змінити клуб, щоб отримувати більше ігрової практики, але гідних пропозицій не було.

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Рішення Луніна щодо свого майбутнього

Повідомляють, що Андрій Лунін залишиться в "Королівському клубі". Український голкіпер змирився з роллю другого воротаря Реала та проведе у клубі ще один сезон.

25-річний футболіст також вирішив не продовжувати контракт з мадридцями. Андрій вже взимку 2025 року зможе вести переговори з іншими клубами, щоб улітку піти на правах вільного агента.

До слова. У футболці "Королівського клубу" Андрій Лунін здобув 10-й ювілейний трофей. Ним став Суперкубок УЄФА, який Реал виграв 14 серпня 2024 року.

Керівництво "вершкових" незадоволене таким рішення українського голкіпера. Клуб має намір отримати компенсацію у разі відходу Андрія в іншу команду.

Лунін у матчі за Суперкубок УЄФА та першому турі Ла Ліги сезону-2024/2025, усі 90 хвилин провів на лаві запасних.