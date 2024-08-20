Этим летом, несмотря на приход звездного Килиана Мбаппе, украинец был основной темой для разговоров в мадридском клубе. Андрей готов был сменить клуб, чтобы получать больше игровой практики, но достойных предложений не было.

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Решение Лунина относительно своего будущего

Сообщают, что Андрей Лунин останется в "Королевском клубе". Украинский голкипер смирился с ролью второго вратаря Реала и проведет в клубе еще один сезон.

25-летний футболист также решил не продлевать контракт с мадридцами. Андрей уже зимой 2025 года сможет вести переговоры с другими клубами, чтобы летом уйти на правах свободного агента.

К слову. В футболке "Королевского клуба" Андрей Лунин получил 10-й юбилейный трофей. Им стал Суперкубок УЕФА, который Реал выиграл 14 августа 2024 года.

Руководство "сливочных" недовольно таким решением украинского голкипера. Клуб намерен получить компенсацию в случае ухода Андрея в другую команду.

Лунин в матче за Суперкубок УЕФА и первом туре Ла Лиги сезона-2024/2025, все 90 минут провел на скамейке запасных.