Было разочарование, – Лунин впервые прокомментировал выбор Анчелотти на финал Лиги чемпионов

Андрей Лунин впервые после финала Лиги чемпионов прокомментировал выбор Карло Анчелотти. Голкипер поделился разочарованием.

На финал Лиги чемпионов-2024 Карло Анчелотти доверил ворота Реала Тибо Куртуа. Андрей Лунин провел матч на скамейке запасных.

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Как Лунин отреагировал на матч, проведенный в запасе

Украинский голкипер отметил, что все были счастливы, однако лично он испытывал определенное разочарование.

До матча было определенное разочарование из-за болезни. Пройдя такой путь... хочется сыграть в финале, это последний и самый важный матч. Я понимаю свой вклад. Мне было важно быть на матче, потому что пропустить игру и награждение – это был бы такой удар,

– рассказал Лунин.

Почему Лунин тренировался дома

. Накануне матча украинец заболел из-за чего мог пропустить финал Лиги чемпионов, даже не попав в заявку.

Игрок сказал, что у него было вирусное заболевание, поэтому он не тренировался с командой, чтобы никого не заразить.

"Сделали тест на вирус, он показал. Сказали, что это заразное, поэтому я не мог работать с командой. Из-за того, что это передается, меня отстранили. Но перед вылетом на финал повторный тест уже ничего не показал", – заявил Лунин.

В частности голкипер добавил, что ощущения из-за выбора Тибо Куртуа были неприятные, поскольку он начал загоняться из-за этого. Андрея спасла его семья – жена и дочь.

Стоит отметить, что в сезоне-2023/2024 украинец провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз ворота оставались "сухими"