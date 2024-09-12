Подъемная сумма для грандов Европы: Реал прописал солидную клаусулу в новом контракте Лунина

Испанское издание Marca сообщило, что сага с возможным уходом Андрея Лунина из Реала заканчивается. Украинский голкипер продолжит сотрудничество с "Королевским клубом".

25-летний вратарь сборной Украины подпишет контракт на 4 года. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо вообще объявил эту информацию, как свершившийся факт. Прошлое соглашение Андрея Лунина с Реалом истекало в конце июня 2025-го года.

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Сумма отступных в контракте Лунина

Украинец вроде бы согласился на статус резервиста Тибо Куртуа, который вернул свое место в основе.

Как сообщают испанские СМИ, в новом соглашении Лунина со "сливочными" прописала солидная клаусула. Отступные за Андрея составляют 35 миллионов евро. Несмотря на это украинец может стать футболистом другого клуба уже летом следующего года.

Напомним, что летом 2024-го Андрей Лунин входил в шорт-лист топовых европейских клубов: Манчестер Юнайтед, Арсенала, Ювентуса, Атлетико и других.

Важно! Андрей Лунин попал в список номинантов за награду лучшего голкипера мира.

В новом сезоне-2025/2025 украинец не провел еще ни одного официального матча за Реал. Всего за его спиной 48 поединков за "Королевский клуб", в которых пропустил 51 гол и 16 встреч провел на ноль.

Реал в новом сезоне выиграл в двух матчах и расписал две ничьи в четырех стартовых турах испанской Ла Лиги-2024/2025. Подопечные Карло Анчелотти идут на втором месте в турнирной таблице, набрав 8 баллов. Пока лидирует Барселона, которая набрала максимальные 12 очков.