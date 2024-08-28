До основы еще далеко: Лунин опозорился на тренировке Реала накануне матча с Лас-Пальмасом

Андрей Лунин хочет покинуть "Королевский клуб" из-за того, что оказался в тени Тибо Куртуа, которому больше доверяет Анчелотти. Украинский голкипер на очередной тренировке "бланкос" допустил ляп, что поставит под вопрос участие вратаря в матчах.

Реал готовится к матчу третьего тура Ла Лиги сезона-2024/2025 против Лас-Пальмаса. Дата и время проведения игры – 29 августа, 22:30 по киевскому времени.

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Курьезный фейл Лунина на тренировке Реала

В интернете опубликовали видео с тренировки "сливочных", а именно двусторонней игры футболистов "бланокс". В одном из моментов 25-летний украинский вратарь мадридцев не смог принять пас от Антонио Рюдигера и пропустил гол между ног.

Видео фейла Лунина на тренировке Реала:

В этом сезоне Андрей Лунин не провел ни одного матча за "Королевский клуб". Ранее сообщалось о том, что украинец планирует сменить команду из-за нехватки игровой практики.