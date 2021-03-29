Гранада ищет замену голкиперу Рую Силве, который покинет команду в конце сезона. Украинский вратарь Реала Андрей Лунин – один из кандидатов.

Однако сливочные не рассматривают полноценный трансфер, что в полном объеме устраивает Гранаду.

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Также рассматривается голкипер Бешикташа Утку Ювакуран, который в конце сезона станет свободным агентом. Кроме того, с Гранадой связывали вратаря Севильи Томаша Вацлика, но сам он отрицал эту информацию.

Ранее сообщалось, что Реал готов выслушать предложения по Лунину, если он попросит отпустить его.

Статистика Лунина

В текущем сезоне 22-летний украинец сыграл один матч за клуб в Кубке Испании с командой из третьей лиги Алькояно (1:2), после чего команда вылетела из турнира на стадии 1/16 финала.

Гранада после 28 туров идет 8 в Ла Лиге. Также команда вышла в четвертьфинал Лиги Европы, где сыграет с Манчестер Юнайтед.