Составит компанию украинцу: Лунин нашел новый клуб

Много сообщений и слухов вокруг украинского голкипера "королевского клуба" Андрея Лунина. Есть информация, что футболист определился со своим будущим.

Сообщают, что 25-летний игрок сборной Украины и мадридского Реала имеет желание перейти в лондонский Челси. Андрей может составить компанию другому украинскому футболисту Михаилу Мудрику, который уже выступает в цветах "синих".

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Новые слухи вокруг будущего Андрея Лунина

Украинец серьезно рассматривает возможность перехода в одну из команд АПЛ. Ранее сообщали, что "пенсионеры" планируют обменять Лунина на Кепу, который провел год в аренде в составе "сливочных".

В самом начале прошлого сезона основной вратарь "бланкос" Тибо Куртуа получил травму. Мадридцы арендовали Кепу Ариссабалагу, чтобы его заменить, но испанец проиграл конкуренцию Андрею Лунину.

Отмечают, что в услугах украинского голкипера были заинтересованы Бавария, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Арсенал. Также предложения были из чемпионата Саудовской Аравии.

Сообщают о том, что Лунин решил не продлевать контракт с Реалом, который действует до июня 2025 года. Голкипера не устраивает количество игрового времени, что он может получить в команде, из-за восстановления основого вратаря команды Тибо Куртуа.

В прошлом сезоне украинец сыграл в 31 матче в составе "королевского клуба", пропустил 32 гола и 12 раз оставил ворота "сливочных" в безопасности.