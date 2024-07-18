Повідомляють, що 25-річний гравець збірної України та мадридського Реала має бажання перейти в лондонський Челсі. Андрій може скласти компанію іншому українському футболісту Михайлу Мудрику, який вже виступає у кольорах "синіх".

Читайте також Грати не буде: ультиматум для Луніна від "королівського клубу"

Нові чутки навколо майбутнього Андрія Луніна

Українець серйозно розглядає можливість переходу в одну з команд АПЛ. Раніше повідомляли, що "пенсіонери" планують обміняти Луніна на Кепу, який провів рік в оренді у складі "вершкових".

На самому початку минулого сезону основний воротар "бланкос" Тібо Куртуа отримав травму. Мадридці орендували Кепу Аріссабалагу, щоб його замінити, але іспанець програв конкуренцію Андрію Луніну.

До слова. Зазначають, що у послугах українського голкіпера були зацікавлені Баварія, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Арсенал. Також пропозиції були з чемпіонату Саудівської Аравії.

Повідомляють про те, що Лунін вирішив не продовжувати контракт з Реалом, який діє до червня 2025 року. Голкіпера не влаштовує кількість ігрового часу, що він може отримати в команді, через відновлення основого воротаря команди Тібо Куртуа.

В минулому сезоні українець зіграв у 31 матчі в складі "королівського клубу", пропустив 32 голи та 12 разів залишив ворота "вершкових" у безпеці.