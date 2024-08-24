Роль Лунина в Реале: Анчелотти хочет сохранить украинца в команде

Андрей Лунин до сих пор не определился со своим будущим. С одной стороны голкиперу комфортно в Реале, а с другой для дальнейшего роста игрок нуждается в большем количестве игровой практики.

Карло Анчелотти, главный тренер Реала, рассказал о роли украинского голкипера в "Королевском клубе". Итальянец рассчитывает на услуги вратаря в новом сезоне.

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Лунин важен для "Королевского клуба"

Голкипер "сливочных" и сборной Украины, останется в Мадриде до лета 2025 года. Главный тренер "бланкос" Карло Анчелотти заявил, что Андрей входит в его планы.

Сейчас, будущее Лунина находится в руках мадридского Реала. Боссы "Королевского клуба" сообщили Андрею о том, что хотят сохранить его в команде.

До этого сообщали о том, что украинец решил остаться в команде, несмотря на роль дублера бельгийского коллеги – Тибо Куртуа. После завершения контракта летом 2025 года, Лунин планирует получить статус свободного агента и сменить клуб.

В минувшей кампании 25-летний голкипер провел за Реал 31 матч и пропустил 32 гола. В 12 случаях Андрей сохранил ворота "сливочных" нетронутыми. Напомним, что до этого голкипером интересовался Манчестер Сити, но впоследствии отказался от игрока.