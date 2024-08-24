Карло Анчелотті, головний тренер Реала, розповів про роль українського голкіпера в "Королівському клубі". Італієць розраховує на послуги воротаря у новому сезоні.

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Лунін важливий для "Королівського клубу"

Голкіпер "вершкових" та збірної України, залишиться в Мадриді до літа 2025 року. Головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті заявив, що Андрій входить у його плани.

Наразі, майбутнє Луніна знаходиться в руках мадридського Реала. Боси "Королівського клубу" повідомили Андрію про те, що хочуть зберегти його в команді.

До цього повідомляли про те, що українець вирішив залишитись в команді, незважаючи на роль дублера бельгійського колеги – Тібо Куртуа. Після завершення контракту влітку 2025 року, Лунін планує отримати статус вільного агента та змінити клуб.

У минулій кампанії 25-річний голкіпер провів за Реал 31 матч та пропустив 32 голи. У 12 випадках Андрій зберіг ворота "вершкових" недоторканими. Нагадаємо, що до цього голкіпером цікавився Манчестер Сіті, але згодом відмовився від гравця.