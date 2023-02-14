Очередной шанс доказать: Лунин будет защищать ворота Реала в следующем матче "сливочных"

Украинский голкипер Андрей Лунин снова получит возможность доказать, что он стоит быть игроком мадридского Реала. Куртуа вне заявки "сливочных" на их следующий матч.

Андрей Лунин будет защищать ворота мадридского Реала в следующем матче Ла Лиги. Тогда столицкий клуб Испании ждет поединок, однако, Эльче.

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Очередной случай

Тренерский штаб во главе с Карло Анчелотти решился с составом игроков, которые попадут в заявку на ближайший матч чемпионата Испании. Не сыграют два лидера, однако возвращаются ведущие игроки.

Куртуа и Кроос не сыграют. Милитао и Лукас Васкес возвращаются. Также сыграет Родриго, он заменит Винисиуса. Азар тренировался в четверг, но имеет проблему с коленом. Я разговаривал с ним, но ни к одному из игроков нет особого отношения,

– рассказал Карло Анчелотти.





Заявка Реала на матч с Эльче / твиттер "Сливочным"

Итак, самым логичным вариантом для Карло Анчелотти при выборе стража ворот на поединок должен стать Андрей Лунин, являющийся прямым дублером отсутствующего Тибо Куртуа.

Лунин в Испании