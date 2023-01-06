Сборная России покупала игры на домашнем ЧМ-2018: экс-защитник раскрыл всю правду о коррупции

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис дал откровенное интервью российским СМИ, в котором упомянул домашний ЧМ-2018 по футболу. Экс-игрок рассказал интересные подробности, касающиеся результатов.

Сразу напомним, что чемпионат мира-2018 проходил в России. Сборная вражеской страны попала в финальную часть Мундиаля без квалификации, так как отобралась в статусе хозяйки турнира. 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Канчельскис: Вы что, не знаете об этом

Бывший правый полузащитник заявил, что все матчи на Мундиале 5-летней давности его национальная сборная купила. Канчельскис уверен, что вся правда о нечестной игре российской сборной вскоре уплывет из наружу.

Все игры купили. Вы что, не знаете об этом? Мы играли домашний чемпионат мира. То же самое, как Корея и Япония, когда убивали итальянцев, вынесли их вообще. Так что заканчивайте. Результат работы Черчесова был на чемпионате Европы. Это самый главный показатель. С горем пополам выиграли у финнов, а если бы им попали, то вообще беда,

– рассказал Андрей Канчельскис.

"На ЧМ нас за уши тянули. Плюс с кем мы там играли? С Уругваем, который нас вынес. Испанцы, непонятно игравшие. Это очень странная игра была. Поверьте, впоследствии эта пена выйдет наружу", – добавил бывший футболист.

Как Россию "тянули за уши" на домашнем ЧМ-2018

Традиционно, что матч страны-хозяйки открывал Мундиаль. В той игре россияне поиздевались над Саудовской Аравией 5:0.

Во втором туре Россия обыграла Египет 2:1, а уже в последнем матче группового раунда без шансов проиграла Уругваю 3:0.

Групповой этап команда закончила на втором месте, отобравшись в плей-офф ЧМ-2018.

В 1/8 финала российскую сборную ждал очень сложный соперник – Испания. Однако "Фурия Роха" в этой игре была сама не похожа на себя. Забивали исключительно россияне в чужие и свои ворота (1:1). Дело дошло до пенальти, где точнее были хозяева ЧМ – 3:4.

В четвертьфинале фарт или деньги в России закончились. Хорватия поставила точку по пути россиян на домашнем Мундиале. Основное и дополнительное время истекло со счетом 2:2, а в серии 11-метровых точнее были хорваты – 3:4.

Андрей Канчельскис начинал карьеру в крапивнической звезде. Затем поиграл еще за Динамо и Шахтер. Далее в карьере футболиста был европейский период – Манчестер Юнайтед, Эвертон, Фиорентина, Рейнджерс, Манчестер Сити, Саутгемптон. Поиграл в Саудовской Аравии, а карьеру заканчивал в России (Динамо, Сатурн и Крылья Советов). В 2007 году повесил бутсы на гвоздь.