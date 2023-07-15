"Тимощук для меня мертв": Ярмоленко вычеркнул из своей жизни предателя Украины

Вингер киевского Динамо Андрей Ярмоленко вспомнил свой разговор с Анатолием Тимощуком в начале военной агрессии России. Лидер сборной Украины пытался достучаться до любителя "русского мира".

Анатолий Тимощук был примером патриотизма для молодых футболистов. Однако это была показная любовь к Родине. Когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, Тимощук выбрал "газпромовские" деньги. Он предал сине-желтое знамя, своих родных на Волыни и бывших друзей по сборной.

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Ярмоленко: Тимощук – не человек для меня

В недавнем интервью динамовской пресс-службе Андрей Ярмоленко рассказал детали своего разговора с Тимощуком. Достучаться до предателя ему не удалось.

"Он – взрослый человек, сделал свой выбор. Я ему просто позвонил по телефону и спросил, как ему спится.

Ну он сказал, что "точно так же, как и тебе". Я сказал, что только я не в России. Был просто такой разговор, что послали друг друга. О чем… Хотел сказать "с человеком", но он не человек для меня. О чем с этим можно говорить? Для меня его нет, просто нет.

После всего, что дала ему страна – и так поступить. Просто не хочу на камеру говорить какие-нибудь обидные вещи. Для меня он мертв", – ответил Ярмоленко.

Расплата за измену