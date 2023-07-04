Только временный выбор: Ярмоленко выбрал неожиданный игровой номер в Динамо

Киевское Динамо начало зарубежную подготовку к новому сезону-2023/2024. В расположение команды прибыли новички и футболисты, которых вернули из других клубов.

Из аренды Динамо вернуло сразу трех футболистов – Сергея Булецу, Владимира Бражко и Кристина Биловара. Также состоялось легендарное возвращение Андрея Ярмоленко, в последнее время выступавшего в Аль-Айне под руководством Сергея Реброва.

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Неожиданный выбор звездного новичка

Новички команды получили свои игровые номера. Интересным выбором отличился капитан сборной Украины. Ярмоленко выбрал себе 21-й номер, но эти цифры Андрей будет носить только на момент подготовки к сезону. Ближе к подаче заявки на сезон-2022/2023 правый вингер окончательно определится с игровым номером на спине.

Игровые номера других новичков Динамо:

Сергей Булец – 16;

Владимир Бражко – 6;

Кристиан Биловар – 40.

Ранее отмечалось, что Николай Шапаренко готов отдать свой 10-й номер Ярмоленко, под которым Андрей выступал в Динамо В сборной Украины Андрей играет с 7-м номером на спине, тоже занятым в киевском клубе. С ним выступает Владислав Кабаев.

По информации "ТаТоТаке", Ярмоленко не собирается отбирать капитанскую повязку Динамо у Сергея Сидорчука, являющегося одним из лидеров команды. Андрей с уважением относится к Сергею и его регалиям в бело-голубой футболке.

К моменту возвращения в Динамо у Ярмоленко уже есть 340 сыгранных матчей, в которых отличился 137 голами и 90 ассистами. Получил с киевлянами 8 трофеев.