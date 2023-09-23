Вернулся в Украину добиваться высот: Ярмоленко ворвался в топ-5 бомбардиров в истории УПЛ

Андрей Ярмоленко не просто отбывает свой номер в киевском коллективе. Лидер "Динамо" уже вошел в историю.

Андрей Ярмоленко попал в пятерку самых результативных игроков в чемпионате Украины. Вингер догнал своего бывшего одноклубника, пишет 24 Канал.

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Легенда столичного коллектива сразу же принялся за дело, вернувшись в Украину. Андрей Ярмоленко на деле доказывает, что он достоин высокого звания в "Динамо". Дело в том, что вингер "бобров" уже забил такое количество председателей чемпионата Украины, что, наверное, уже не помнит всех. В крайнем матче Украинской Премьер-лиги в поединке с черкасским ЛНЗ (2:4) Ярмоленко смог отличиться в своем фирменном стиле в ворота соперника.

Очередной мяч Андрея стал 103-м на его счету в элите украинского футбола. Таким образом, звездный футболист выровнялся по количеству забитых голов с бразильским украинцем, успевшим поиграть за донецкий Металлург, Шахтер и Динамо, настрелял в высшем местном дивизионе также 103 гола. То есть Ярмоленко вошел в пятерку бомбардиров в истории УПЛ, забив все голы в футболке Динамо.

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