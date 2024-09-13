Лидер сборной Украины установил рекорд в матче Лиги наций против Чехии: что покорилось футболисту

В футболе, кроме трофеев и эмоций от побед и поражений, важную роль занимает статистика. Лидер сборной Украины установил новый рекорд в игре Лиги наций против Чехии.

Андрей Ярмоленко, полузащитник Динамо и сборной Украины, установил рекорд по количеству проведенных матчей в футболке "сине-желтых". Для лидера национальной команды игра против Чехии стала 124-й за сборную.

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Ярмоленко единоличный лидер по количеству игр за сборную Украины

Капитан "сине-желтых" остается лидером по количеству сыгранных матчей в форме национальной команды. Среди действующих игроков сборной Украины второе место занимает Тарас Степаненко для которого игра против Чехии стала 86-й в карьере.

Александр Зинченко сыграл за сборную 68-й матч и обогнал по этому показателю Андрея Несмачного и сравнялся с Андреем Воробьем. Лидер Жироны, Виктор Цыганков, в "сине-желтой" форме сыграл 57 игр.

Интересно. Андрей Ярмоленко занимает второе место в списке лучших бомбардиров сборной Украины, имея в своем активе 46 голов. Полузащитнику "сине-желтых" нужно забить 3 мяча, чтобы обогнать Андрея Шевченко, который имеет 48 голов за национальную команду.

Более полусотни матчей за сборную Украины отыграл Роман Яремчук, обойдя Ярослава Ракицкого и Сергея Попова. Нападающий вышел на чистое 25-место в рейтинге.

Напомним, что в первых двух турах Лиги наций подопечные Сергея Реброва проиграли Албании и Чехии. В октябрьских матчах против Грузии и Чехии украинские "львы" будут иметь шанс реабилитироваться и исправить турнирное положение.