В конце первого тайма именно Андрей Ярмоленко на правах капитана команды отквитал один мяч во встрече против Италии. Однако этого не хватило, чтобы получить положительный результат. Украина уступила на выезде именитому сопернику 2:1.

Интересно Обладатель "Золотого мяча" уже за спиной: Ярмоленко установил рекорд в сборной Украины

Ярмоленко: Я считаю, что результат по игре

После поединка правый вингер Динамо прокомментировал игру против Италии и, как и Сергей Ребров, оценил шансы "сине-желтых" получить путевку на Евро-2024 из-за отбора.

Капитан команды отметил сложность игры против итальянцев, а еще тот факт, что в течение нескольких дней им противостояли два топовых гранда Европы. Поэтому где-то фактор усталости сказался. Однако Ярмоленко заверил, что не следует "хоронить" сборную Украины раньше времени. Борьба за 2-е место только начинается.

Я полагаю, что результат по игре. В футболе бывают победы, бывают поражения. Самое главное – двигаться дальше, делать из этого выводы. У нас еще ничего не закончилось, все только начинается. А начинается самое интересное. Поэтому сделаем выводы, разберем эту игру уже на следующем сборе, будем работать и двигаться дальше. Никто не сдается. Игра могла сложиться иначе, но результат на табло. Нужно смириться с этим и в будущих матчах не допускать тех ошибок, которые были в поединке с Италией,

– заявил футболист Динамо.

Отметим, что именно Ярмоленко стал "Львом матча" в игре против Италии.

Также Андрей установил рекорд сборной Украины по игре на "Сан-Сиро". Ему удалось переплюнуть бывшего футболиста и наставника "сине-желтых" Андрея Шевченко по количеству матчей в рамках чемпионата Европы.

Напомним, что впереди команды Сергея Реброва еще три матча отбора на Евро-2024: 14 октября против Северной Македонии, 17 октября против Мальты, а 20 ноября с Италией.

Италия, Украина и Северная Македония набрали по 7 баллов и делятся 2-4 места соответственно в группе "С". Англия – лидер группы (13 очков). Мальта пока не набрала ни одного балла.