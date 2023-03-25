Ярмоленко пошутил с Караваевым накануне матча с Англией: забавное видео

Футболисты сборной Украины находятся в хорошем настроении накануне ответственного матча против Англии. Предметом шуток капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко стала скорость Александра Караваева.

Уже в воскресенье 26 марта национальная сборная Украины проведет первый официальный поединок в 2023 году. Подопечные Руслана Ротаня встретятся в Лондоне с действующим вице-чемпионом Европы сборной Англии.

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Ярмоленко посмеялся над Караваевым

Однако напряжение предстоящего поединка не влияет на атмосферу в лагере "сине-желтых". За кулисами подготовки к матчу отбора на Евро-2024 Андрей Ярмоленко пообщался с Александром Караваевым.

Предметом шуток капитана сборной Украины стали скорость и возраст динамовского универсала.

Саша, вчера была игра, вы развили скорость до 28 километров в час. Значит ли это, что вы состарились и уже не можете быстрее бежать?

– спросил Ярмоленко.

Караваев поправил своего "забывчивого" капитана, поскольку на самом деле скорость была 30 километров в час.

Да-да, постаревший, но скорость осталась на том же уровне, все хорошо,

– ответил Караваев.

Видео разговора Ярмоленко и Караваева

Напомним, что 23 марта подопечные Ротаня провели товарищеский матч против английского Брентфорда. Благодаря голам Сватка и Судакова украинцы без особых проблем разобрались с резервистами "пчел".

Матч Англия – Украина состоится в воскресенье, 26 марта, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток арбитра известит о начале поединка в 19:00 по киевскому времени.