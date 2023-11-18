В компании с Жиру и Левандовским: Ярмоленко попал в престижный рейтинг бомбардиров

Капитан киевского Динамо Андрей Ярмоленко с возрастом не потерял бомбардирское дарование. Подтверждением тому стало попадание вингера в ветеранский рейтинг.

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг бомбардиров старше 34 лет, играющих в европейских чемпионатах. Среди ветеранов нашлось место для вингера Динамо Андрея Ярмоленко.

Читайте также Ярмоленко агитирует российских военных сдаться в плен: видеообращение футболиста

Летом 34-летний футболист вернулся в родной клуб. За это время наколотил 4 гола в 6 поединках. Если бы не досадная травма, то результат был бы еще лучше. Однако даже с этим достижением Андрей очутился в топ-10.

А возглавил список бомбардиров неувядающий Эдин Джеко. Босниец в возрасте 37 лет забил 10 голов. На второй строчке форвард Барселоны Роберт Левандовский. На его счету 7 результативных ударов. Такое же количество у французского нападающего Милана Жира.

Андрей Ярмоленко занимает 7 строчку ветеранских бомбардиров.

Топ-10 бомбардиров возрастом 34+ / instagram.com

Напомним, что Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо перед началом сезона. В чемпионате он успел сыграть 6 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. В октябре он повредил боковые связки колена и выбыл до конца 2023 года.