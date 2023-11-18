Авторитетний портал Transfermarkt опублікував рейтинг бомбардирів віком старше 34 років, які грають у європейських чемпіонатах. Серед ветеранів знайшлося місце вінгеру Динамо Андрію Ярмоленку.

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Влітку 34-річний футболіст повернувся до рідного клубу. За цей час наколотив 4 голи у 6 поєдинках. Якби не прикра травма, то результат був би ще кращим. Проте навіть з цим досягненням Андрій опинився в топ-10.

А очолив список бомбардирів нев'янучий Едін Джеко. Боснієць у віці 37 років забив 10 голів. На другій сходинці форвард Барселони Роберт Левандовський. На його рахунку 7 результативних ударів. Така ж кількість у французького нападника Мілана Жиру.

Андрій Ярмоленко займає 7 сходинку ветеранських бомбардирів.

Топ-10 бомбардирів віком 34+ / instagram.com/transfermarkt_officialс

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко повернувся в Динамо перед початком сезону. У чемпіонаті він встиг зіграти 6 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 1 асист. У жовтні він пошкодив бічні зв'язки коліна та вибув до кінця 2023 року.