"Ніштяки" від Ярмоленка

Ярмоленко проживав тривалий час зі своєю родиною у Чернігові. Це місто неабияк потерпає від рук рашистських окупантів.

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Відразу після вторгнення Росії на територію України Андрій перерахував на допомогу Збройним силам України 3 мільйони гривень.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив, що цього разу футболіст допоміг розвідникам із Чернігова.

Я дуже дякую Андрію Ярмоленку за ту допомогу, яку він передає сьогодні своєму місту. Ці “ніштяки”, які у мене в руках, вони підуть нашим розвідникам. Це те, що їм зараз треба. Андрію, дякую!

– сказав Чаус.

13 березня Ярмоленко забив перший гол для себе за Вест Хем в АПЛ цього сезону. Сталось це на 70-й хвилині гри проти Астон Вілли.

Після забитого гола Андрій упав навколішки і не зміг стримати емоцій.